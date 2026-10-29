राजस्थान: सोशल मीडिया पर 21 लाख फॉलोअर्स, चुनाव में मिले केवल 33 वोट

नतीजे आने के बाद, बिश्नोई ने ऑनलाइन आकर गांववालों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनके लिए एक सीखने वाला अनुभव रहा।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने एक साफ-सुथरा चुनाव लड़ा। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उनके गांव को इस चुनाव की वजह से थोड़ी पहचान मिली।

द इंडियन एक्सप्रेस ने स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षकों के हवाले से बताया कि स्थानीय चुनावों में, डिजिटल लोकप्रियता की तुलना में व्यक्तिगत रिश्ते और आपसी जुड़ाव कहीं ज्यादा मायने रखते हैं।