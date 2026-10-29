राजस्थान: सोशल मीडिया पर 21 लाख फॉलोअर्स, चुनाव में मिले केवल 33 वोट
राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां के रहने वाले ओमप्रकाश बिश्नोई एक जाने-माने ज्योतिषी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके 21 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
उन्होंने अपने गांव के पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा। लेकिन, इतनी बड़ी ऑनलाइन पहचान होने के बावजूद, उन्हें लगभग 1,600 वोटों में से सिर्फ 33 वोट ही मिले। इससे साफ हो गया कि इंटरनेट पर मशहूर होना हमेशा जमीनी समर्थन होने की गारंटी नहीं देता।
बिश्नोई ने ग्रामीणों का किया धन्यवाद, पर्यवेक्षकों ने बताया रिश्तों का महत्व
नतीजे आने के बाद, बिश्नोई ने ऑनलाइन आकर गांववालों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव उनके लिए एक सीखने वाला अनुभव रहा।
उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने एक साफ-सुथरा चुनाव लड़ा। उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उनके गांव को इस चुनाव की वजह से थोड़ी पहचान मिली।
द इंडियन एक्सप्रेस ने स्थानीय चुनाव पर्यवेक्षकों के हवाले से बताया कि स्थानीय चुनावों में, डिजिटल लोकप्रियता की तुलना में व्यक्तिगत रिश्ते और आपसी जुड़ाव कहीं ज्यादा मायने रखते हैं।