वडोदरा में भगवान गणेश की शोभायात्रा में फेंके गए अंडे, पुलिस ने 3 को दबोचा

गुजरात के वडोदरा में भगवान गणेश की शोभायात्रा पर कथित तौर पर अंडे फेंके जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इससे शोभायात्रा में शामिल लोगों में रोष व्याप्त है। पुलिस ने मामले को संभालते हुए एक नाबालिग समेत 3 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब शोभायात्रा पर अंडे फेंके जाने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। इसी तरह इस घटना में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

घटना कैसे हुई यह घटना? संयुक्त पुलिस आयुक्त (ACP) डॉ लीना पाटिल ने बताया कि घटना पानीगेट मांडवी रोड पर सुबह ढाई से 3 बजे के आसपास हुई, जब मंजलपुर में गणेश प्रतिमा को ले जा रहा एक जुलूस सिटी पुलिस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उस दौरान कुछ लोगों ने शोभायात्रा पर अंडे फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ अंडे भगवान गणेश की मूर्ति पर गिरे, जिससे वह अपवित्र हो गई, जबकि अन्य अंडों से लोगों को मामूली चोटें आईं।

कार्रवाई पुलिस ने क्या की कार्रवाई? ACP पाटिल ने बताया कि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 3 को हिरातस में लिया है। तीनों वडोदरा के पुराने शहर इलाके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए 2 वयस्कों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, धार्मिक मूर्ति को अपवित्र करने, चोट पहुंचाने और शांति भंग के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।