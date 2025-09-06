हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ विवाद पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

प्रकरण क्या है हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ का मामला? बता दें कि हजरतबल दरगाह के जीर्णोद्धार के बाद उद्घाटन पर लगाई गई एक मार्बल की प्लेट पर अशोक स्तंभ का चिह्न भी उकेरा गया था। शुक्रवार को इस प्रतीक चिन्ह पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने एतराज जताया और इसे इस्लाम के खिलाफ बताया था। मामला उस समय बढ़ गया जब उत्तेजित लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को क्षतिग्रसत कर दिया। इससे वहां तनाव पैदा हो गया। भाजपा ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बयान मुख्यमंत्री ने क्या दिया बयान? मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने अनंतनाग में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान कहा, "पहला सवाल यह है कि क्या प्रतीक चिन्ह को आधारशिला पर उकेरा जाना चाहिए था। मैंने कभी किसी धार्मिक स्थल पर प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल होते नहीं देखा। हजरतबल दरगाह के पत्थर पर प्रतीक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी थी? पत्थर (पट्टिका) लगाने की क्या जरूरत थी? एक बार जांच की जानी चाहिए कि क्या पहले भी कभी धार्मिक स्थलों पर प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं।"