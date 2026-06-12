NEET दोबारा परीक्षा: छात्रों को बड़ी राहत, ओडिशा-उत्तराखंड में मुफ्त बस यात्रा
NEET UG 2026 री-एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। ओडिशा सरकार ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया है। इससे छात्रों को बिना किसी परेशानी के अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी। ओडिशा में छात्र अपना NEET एडमिट कार्ड दिखाकर किसी भी OSRTC बस में मुफ्त सफर कर सकते हैं। राज्य के 134 परीक्षा केंद्रों तक ये बसें चलेंगी।
NEET पेपर लीक की जांच CBI कर रही
उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी 19 से 23 जून तक UTC बस में मुफ्त सफर कर सकते हैं। उन्हें भी अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इस सुविधा से छात्रों को परीक्षा से पहले और बाद में आने-जाने में आसानी होगी। यह री-एग्जाम पेपर लीक के आरोपों के चलते ही आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच अब CBI कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का वादा किया है।