NEET दोबारा परीक्षा: छात्रों को बड़ी राहत, ओडिशा-उत्तराखंड में मुफ्त बस यात्रा

NEET पेपर लीक की जांच CBI कर रही

उत्तराखंड के स्थायी निवासी भी 19 से 23 जून तक UTC बस में मुफ्त सफर कर सकते हैं। उन्हें भी अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। इस सुविधा से छात्रों को परीक्षा से पहले और बाद में आने-जाने में आसानी होगी। यह री-एग्जाम पेपर लीक के आरोपों के चलते ही आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच अब CBI कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का वादा किया है।