ओडिशा में ट्रक ने पुलिस वाहन को मारी टक्कर, 5 जवानों की मौत और 3 घायल
क्या है खबर?
ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना आज तड़के झारसुगुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के सामने हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन ड्यूटी पर तैनात था, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने वाहन को टक्कर मार दी।
घटना
पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया
हादसे में APR जवान काशीराम भोई और देबदत्त सा, ड्रिल सब-इंस्पेक्टर निरंजन कुजूर, APR हवलदार लिंगराज धुरुआ और होमगार्ड भक्तबंधु मिर्धा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 2 APR जवान और एक सार्जेंट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
टक्कर
DGP बोले- परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी
घटना की जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या चालक नशे में था या उसकी नींद लग गई थी। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय और वरिष्ठ मंत्रियों ने भी घटना पर गहरा जताया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने शहीदों के परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।