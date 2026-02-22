ओडिशा में ट्रक ने पुलिस वाहन को मारी टक्कर, 5 जवानों की मौत और 3 घायल

हादसे में APR जवान काशीराम भोई और देबदत्त सा, ड्रिल सब-इंस्पेक्टर निरंजन कुजूर, APR हवलदार लिंगराज धुरुआ और होमगार्ड भक्तबंधु मिर्धा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 2 APR जवान और एक सार्जेंट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

टक्कर

DGP बोले- परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी

घटना की जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या चालक नशे में था या उसकी नींद लग गई थी। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोगों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय और वरिष्ठ मंत्रियों ने भी घटना पर गहरा जताया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) ने शहीदों के परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।