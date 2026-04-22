ओडिशा: बेटे को बचाने आई मां से SDPO ने की 'गंदी मांग', पद से हटाए गए देश Apr 22, 2026

ओडिशा में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मदन मोहन प्रधान को उनके पद से हटा दिया गया है। उन पर एक महिला ने यौन संबंध बनाने की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है।

महिला का कहना है कि उसके बेटे के मारपीट के मामले में मदद करने के बदले प्रधान ने उससे यह अनुचित मांग की थी। महिला का दावा है कि उसके पास प्रधान की आवाज की रिकॉर्डिंग भी है, जिसे वह सबूत के तौर पर पेश करेगी।

उसने यह भी बताया कि प्रधान ने उसे एक होटल में मिलने के लिए दबाव डाला था और मना करने पर उसे व उसके पति को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी।