ओडिशा: बेटे को बचाने आई मां से SDPO ने की 'गंदी मांग', पद से हटाए गए
ओडिशा में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मदन मोहन प्रधान को उनके पद से हटा दिया गया है। उन पर एक महिला ने यौन संबंध बनाने की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है।
महिला का कहना है कि उसके बेटे के मारपीट के मामले में मदद करने के बदले प्रधान ने उससे यह अनुचित मांग की थी। महिला का दावा है कि उसके पास प्रधान की आवाज की रिकॉर्डिंग भी है, जिसे वह सबूत के तौर पर पेश करेगी।
उसने यह भी बताया कि प्रधान ने उसे एक होटल में मिलने के लिए दबाव डाला था और मना करने पर उसे व उसके पति को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी।
ओडिशा पुलिस जांच में जुटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए, स्थानीय पुलिस प्रमुख ने आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। निष्पक्ष जांच हो सके, इसके लिए प्रधान को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ अब भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने साफ कहा है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना भारत में पुलिस विभाग के भीतर जारी उत्पीड़न की समस्या को एक बार फिर उजागर करती है।