ओडिशा सरकार का बड़ा तोहफ़ा, 'ज्ञानोदय' में KG से PG तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा

ओडिशा सरकार ने 'ज्ञानोदय' प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों और प्राइवेट एडेड कॉलेजों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्टग्रेजुएट तक की पढ़ाई मुफ्त होगी। मंगलवार को इसकी घोषणा हुई थी। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे की कमी किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। छात्र इस सुविधा का लाभ उठा सकें, इसके लिए उन्हें कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखनी होगी। हालांकि, अगर किसी के पास कोई जायज कारण है, तो 65 प्रतिशत उपस्थिति भी मान्य होगी।