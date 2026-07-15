ओडिशा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए बनाई 30,000 करोड़ रुपये की योजना

MMSY के अंतर्गत पांच मुख्य प्रकार के कार्य किए जाएंगे। इनमें 25,500 किलोमीटर पुरानी सड़कों को सुधारा जाएगा। इसके अलावा, जिन इलाकों में अभी सड़कें नहीं हैं, वहां लगभग 3,850 किलोमीटर नई सड़कें बिछाई जाएंगी। 4,607 किलोमीटर के नए सड़क प्रोजेक्ट शुरू होंगे और 17,500 किलोमीटर सड़कों को आधुनिक बनाया जाएगा। दुर्गम रास्तों को भी सुगम बनाया जाएगा। सेतु बंधन योजना मुख्य रूप से नए पुलों के निर्माण पर केंद्रित है। इसके तहत 1,700 से अधिक नए पुल बनाए जाएंगे और 1,400 से ज्यादा पुल, जिन पर काम चल रहा है, उन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। 'ब्रिज-कम-वियर' संरचनाओं के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है। इनसे आवाजाही और पानी तक पहुंच दोनों ही आसान हो जाएंगी। इस तरह ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आना-जाना काफी सुगम हो जाएगा।