ओडिशा: खाना पहुंचाने में देरी होने पर महिला ने पूछा कारण, डिलीवरी बॉय ने चाकू मारा
क्या है खबर?
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारी ने देर से आने का कारण पूछने पर महिला ग्राहक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना गुरुवार देर शाम को सामपुरा इलाके में घटी है। पीड़ित महिला बिनोदिनी रथ हैं, जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया था। पुलिस ने बताया कि महिला को लहुलूहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी डिलीवरी बॉय पुलिस हिरासत में है।
हमला
क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने बताया कि भरतपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली बिनोदिनी ने शाम को खाना मंगवाया था। डिलीवरी एजेंट तपन दास उर्फ मीतू उनके घर खाना लेकर पहुंचा। बिनोदिनी ने मीतू से देर से आने का कारण पूछा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी मीतू ने धारदार हथियार से महिला पर हमला कर दिया। बिनोदिनी के पैर, गर्दन और सिर पर गहरे जख्म हैं। पीड़ित और आरोपी दोनों सामपुर के निवासी हैं।
जांच
नशे में खाना पहुंचाने आया था आरोपी
पुलिस का कहना है कि आरोपी मीतू जब खाना पहुंचाने आया था, तब वह नशे की हालत में था। आरोपी ने बिनोदिनी को बचाए आए उसके बेटे पर भी हमला किया था। हमले के बाद आस पड़ोस के लोगों ने मीतू को पकड़ लिया और पुलिस के आने तक बैठाए रखा। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मीतू ने निजी विवाद के चलते महिला पर हमला किया है। महिला निजी अस्पताल में कार्यरत है।