ओडिशा: खाना पहुंचाने में देरी होने पर महिला ने पूछा कारण, डिलीवरी बॉय ने चाकू मारा

लेखन गजेंद्र 01:42 pm Aug 08, 202501:42 pm

क्या है खबर?

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां फूड डिलीवरी करने वाले कर्मचारी ने देर से आने का कारण पूछने पर महिला ग्राहक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना गुरुवार देर शाम को सामपुरा इलाके में घटी है। पीड़ित महिला बिनोदिनी रथ हैं, जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया था। पुलिस ने बताया कि महिला को लहुलूहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी डिलीवरी बॉय पुलिस हिरासत में है।