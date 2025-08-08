दिल्ली के टुबाटा रेस्टोरेंट में दंपति को सलवार सूट और टी-शर्ट पहनने पर नहीं मिला प्रवेश

LOADING...
दिल्ली के टुबाटा रेस्टोरेंट में दंपति को भारतीय परिधान पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई (तस्वीर: वेबसाइट/@zomato.com)

लेखन गजेंद्र
Aug 08, 2025
12:08 pm
क्या है खबर?

दिल्ली के पतीमपुरा स्थित टुबाटा रेस्टोरेंट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक दंपति साधारण भारतीय कपड़े पहनकर पहुंचे थे, जिसके कारण उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। दंपति ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है, जो अब काफी वायरल है। शिकायत करने वाले व्यक्ति ने पोलो टी-शर्ट के साथ पैंट और जूनते पहन रखे हैं, जबकि महिला ने सलवार सूट और दुपट्टा लिया हुआ है। घटना का काफी विरोध हो रहा है।

दंपत्ति ने क्या कहा?

शिकायतकर्ता व्यक्ति ने रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर वीडियो में बताया, " 3 अगस्त को पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन परिसर में बने टुबाटा रेस्टोरेंट में वे और पूजा आए थे, जहां इनको ड्रेस की वजह से रोक दिया गया। हमारे सामने कम कपड़ों में आने वाले लोगों को जाने दिया गया। रेस्टोरेंट कर्मियों ने कहा कि भारतीय परिधान को अनुमति नहीं है। प्रबंधक अजय राणा ने हमारी काफी बेइज्जती की।" शिकायतकर्ताओं ने रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की मांग की है।

