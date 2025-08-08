दिल्ली के टुबाटा रेस्टोरेंट में दंपति को भारतीय परिधान पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई (तस्वीर: वेबसाइट/@zomato.com)

दिल्ली के टुबाटा रेस्टोरेंट में दंपति को सलवार सूट और टी-शर्ट पहनने पर नहीं मिला प्रवेश

लेखन गजेंद्र 12:08 pm Aug 08, 202512:08 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के पतीमपुरा स्थित टुबाटा रेस्टोरेंट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक दंपति साधारण भारतीय कपड़े पहनकर पहुंचे थे, जिसके कारण उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। दंपति ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है, जो अब काफी वायरल है। शिकायत करने वाले व्यक्ति ने पोलो टी-शर्ट के साथ पैंट और जूनते पहन रखे हैं, जबकि महिला ने सलवार सूट और दुपट्टा लिया हुआ है। घटना का काफी विरोध हो रहा है।