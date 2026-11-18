चक्रवात 'अकवन' का खतरा: ओडिशा ने संभाला मोर्चा, दी करोड़ों रुपये की मंजूरी
चक्रवात अकवन के आने की खबर के साथ ही, ओडिशा सरकार ने गंजाम, गजपति और मलकानगिरी जिलों को तैयारी के लिए 6.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें से ज्यादातर पैसा गंजाम जिले को मिला है, जिसे इस रकम का सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है।
स्थानीय अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने (इवैक्यूएशन) की पूरी योजना बनाएं। इस योजना में शरणार्थी शिविर (शेल्टर) और वैकल्पिक रास्ते भी शामिल हों, ताकि अगर जरूरत पड़े तो लोग तेजी से सुरक्षित स्थानों पर जा सकें।
शेल्टरों में सामान जमा, भूस्खलन पर नजर, पर्यटन रोका गया
साइक्लोन से बचाव के लिए बने शेल्टरों में जरूरी सामान इकट्ठा किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि अगर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ें, तो उन्हें वहां सारी जरूरी चीजें मिल सकें।
राज्य सरकार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि रायगड़ा और कंधमाल जैसे इलाकों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के खतरों पर नजर रखी जा सके।
सुरक्षा के मद्देनजर, फिलहाल समुद्री किनारों पर पर्यटन (बीच टूरिज्म) रोक दिया गया है। इसके साथ ही, इंडियन कोस्ट गार्ड भी बचाव अभियानों के लिए पूरी तरह तैयार है और साइक्लोन अलर्ट के दौरान स्थानीय टीमों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।