साइक्लोन से बचाव के लिए बने शेल्टरों में जरूरी सामान इकट्ठा किया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि अगर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ें, तो उन्हें वहां सारी जरूरी चीजें मिल सकें।

राज्य सरकार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि रायगड़ा और कंधमाल जैसे इलाकों में भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के खतरों पर नजर रखी जा सके।

सुरक्षा के मद्देनजर, फिलहाल समुद्री किनारों पर पर्यटन (बीच टूरिज्म) रोक दिया गया है। इसके साथ ही, इंडियन कोस्ट गार्ड भी बचाव अभियानों के लिए पूरी तरह तैयार है और साइक्लोन अलर्ट के दौरान स्थानीय टीमों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।