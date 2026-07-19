दुरंतो ट्रेन में नर्स ने चाकू और धागे से कराई डिलीवरी, गूंजी किलकारी
नागपुर-मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में सफर कर रही अंजुम बानो वसीम अख्तर नाम की एक महिला यात्री अपने बच्चों के साथ थी। रात के करीब 2 बजे उन्हें अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और तुरंत मदद भी मिलना मुश्किल था। ऐसी मुश्किल घड़ी में ट्रेन में सवार नर्स मिनू भैसार ने हिम्मत दिखाते हुए कमान संभाली और आपात स्थिति का सामना किया।
गर्भनाल काटने के लिए नर्स ने चाकू को कीटाणुरहित किया
यात्रियों ने तुरंत एक लोअर बर्थ को ही डिलीवरी रूम बना दिया। गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्होंने चादरों का इस्तेमाल किया। उनके पास सिर्फ फर्स्ट-एड किट में मौजूद कुछ ही चीजें थीं। इन सीमित संसाधनों के बावजूद भैसार ने एक यात्री के चाकू को हैंड सैनिटाइजर से साफ (कीटाणुरहित) किया और गर्भनाल काटने के बाद उसे बांधने के लिए मां के कपड़ों से धागा निकाला। बच्चे के जन्म के बाद, मां और नवजात को चालिसगांव स्टेशन के ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां अब दोनों सुरक्षित और स्थिर हैं। बाद में मिनू भैसार ने यह भी कहा कि ऐसी आपात स्थितियों के लिए ट्रेनों में बेहतर मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए।