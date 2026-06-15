NEET UG एडमिट कार्ड: सर्वर ओवरलोड से 22 लाख छात्रों को परेशानी, NTA ने मांगी माफी
अगर आप भी NEET UG 2026 री-एग्जाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अड़चनें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। NTA का पोर्टल सर्वर ओवरलोड की वजह से भारी दबाव में है। अब तक 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 लाख ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए हैं। यह री-एग्जाम 21 जून को होना है और NTA की टेक टीमें इस समस्या को सुलझाने में लगी हैं।
NTA ने माफी मांगी
NTA ने इस परेशानी के लिए माफी मांगी है और सभी उम्मीदवारों से सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करने को कहा है। किसी भी रैंडम या अनाधिकारिक स्रोत पर भरोसा न करें। अगर आपको पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी हैं, तो लॉगिन करने से पहले अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और एक स्कैन किया हुआ कैंसिल चेक तैयार रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी दी गई जानकारी को दोबारा जांच लें और घबराएं नहीं; NTA ने भरोसा दिया है कि जल्द ही सभी को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे।