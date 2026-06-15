NEET UG एडमिट कार्ड: सर्वर ओवरलोड से 22 लाख छात्रों को परेशानी, NTA ने मांगी माफी

NTA ने माफी मांगी

NTA ने इस परेशानी के लिए माफी मांगी है और सभी उम्मीदवारों से सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर भरोसा करने को कहा है। किसी भी रैंडम या अनाधिकारिक स्रोत पर भरोसा न करें। अगर आपको पोर्टल पर अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी हैं, तो लॉगिन करने से पहले अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड और एक स्कैन किया हुआ कैंसिल चेक तैयार रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी दी गई जानकारी को दोबारा जांच लें और घबराएं नहीं; NTA ने भरोसा दिया है कि जल्द ही सभी को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे।