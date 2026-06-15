NEET UG 2026 एडमिट कार्ड: NTA ने दूर की तकनीकी खराबी, जानें कैसे करें डाउनलोड
NEET UG 2026 के लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) उन तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने में जुटी है, जिनके चलते कई छात्रों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही थी। NTA ने बताया कि 15 जून तक लगभग 4 लाख उम्मीदवारों ने 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे। एजेंसी ने इस असुविधा के लिए माफी मांगी है और भरोसा दिलाया है कि बाकी सभी छात्र भी जल्द ही अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे।
NTA ने डिजीलॉकर और उमंग ऐप के इस्तेमाल की सलाह दी
यदि छात्रों को अभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, तो NTA ने डिजीलॉकर और उमंग ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अभ्यर्थी digilocker.gov.in पर लॉगिन करके 'डॉक्यूमेंट्स' सेक्शन में अपना एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दिन से पहले इसे प्रिंट करना न भूलें। यह दोबारा होने वाली परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इसका आयोजन 551 भारतीय शहरों और 14 अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा के दौरान अटेंडेंस और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी निर्धारित किया गया है।