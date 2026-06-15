NEET UG 2026 एडमिट कार्ड: NTA ने दूर की तकनीकी खराबी, जानें कैसे करें डाउनलोड देश Jun 15, 2026

NEET UG 2026 के लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) उन तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने में जुटी है, जिनके चलते कई छात्रों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही थी। NTA ने बताया कि 15 जून तक लगभग 4 लाख उम्मीदवारों ने 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए थे। एजेंसी ने इस असुविधा के लिए माफी मांगी है और भरोसा दिलाया है कि बाकी सभी छात्र भी जल्द ही अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे।