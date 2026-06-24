NEET UG री-एग्जाम वाले हो जाएं तैयार, NTA आज जारी करेगा आंसर-की

आंसर-की जांचने के लिए लॉग इन करना होगा

आंसर-की देखने के लिए आपको अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। यहाँ आपको सभी क्वेश्चन पेपर सेट (50, 60, 70, और 80) की आंसर-की मिल जाएगी। अगर आपको किसी उत्तर में कोई गलती दिखती है या आप उससे सहमत नहीं हैं, तो NTA आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक विंडो खोल सकता है। आप उस उत्तर को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए। NTA की वेबसाइट पर आने वाले अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखें।