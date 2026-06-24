NEET UG री-एग्जाम वाले हो जाएं तैयार, NTA आज जारी करेगा आंसर-की
अगर आपने 21 जून को NEET UG 2026 का री-एग्जाम दिया था, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 24 जून को शाम 6 बजे तक प्रोविजनल आंसर-की जारी कर सकता है। इस आंसर-की के बाद आप अपने दिए गए जवाबों को आधिकारिक हल से मिलाकर अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा पाएंगे। जैसे ही यह आंसर-की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, आप सीधे neet.nta.nic.in पर जाकर इसे देख सकते हैं।
आंसर-की जांचने के लिए लॉग इन करना होगा
आंसर-की देखने के लिए आपको अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। यहाँ आपको सभी क्वेश्चन पेपर सेट (50, 60, 70, और 80) की आंसर-की मिल जाएगी। अगर आपको किसी उत्तर में कोई गलती दिखती है या आप उससे सहमत नहीं हैं, तो NTA आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक विंडो खोल सकता है। आप उस उत्तर को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए। NTA की वेबसाइट पर आने वाले अपडेट्स पर लगातार नजर बनाए रखें।