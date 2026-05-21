NEET 2026: NTA का महा बदलाव! AI-CTO के साथ, क्या अब लौटेगा छात्रों का भरोसा?
NEET की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए कुछ अहम बदलावों का ऐलान किया है। सरकार की एक विशेषज्ञ समिति की सलाह के बाद ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मुख्य मकसद परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, ताकि छात्रों का भरोसा फिर से बहाल हो सके।
NTA ने CTO और 4 अधिकारियों को शामिल किया
निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के लिए, NTA 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अपने साथ जोड़ रहा है। इनमें 2 नए अतिरिक्त महानिदेशक भी शामिल हैं। NTA AI-आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक जांच और मजबूत साइबर सुरक्षा जैसे तकनीकी सुधारों का नेतृत्व करने के लिए एक मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) की भी नियुक्ति करेगा। इसके साथ ही, छात्रों की शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए एक विशेष सिस्टम तैयार किया जाएगा। साथ ही, वित्तीय मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि सभी लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी रहें।