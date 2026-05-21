NEET 2026: NTA का महा बदलाव! AI-CTO के साथ, क्या अब लौटेगा छात्रों का भरोसा?

NTA ने CTO और 4 अधिकारियों को शामिल किया

निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के लिए, NTA 4 वरिष्ठ अधिकारियों को अपने साथ जोड़ रहा है। इनमें 2 नए अतिरिक्त महानिदेशक भी शामिल हैं। NTA AI-आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक जांच और मजबूत साइबर सुरक्षा जैसे तकनीकी सुधारों का नेतृत्व करने के लिए एक मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) की भी नियुक्ति करेगा। इसके साथ ही, छात्रों की शिकायतों को तेजी से निपटाने के लिए एक विशेष सिस्टम तैयार किया जाएगा। साथ ही, वित्तीय मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि सभी लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी रहें।