NTA ने शुरू किया 'परीक्षा कर्मयोगी' कार्यक्रम, NEET UG समेत हर बड़ी परीक्षा होगी धांधली मुक्त?

परीक्षा कर्मयोगी ट्रेनिंग के 4 मॉड्यूल

परीक्षा कर्मयोगी ट्रेनिंग में 4 मॉड्यूल (हिस्से) हैं। ये मॉड्यूल परीक्षा केंद्रों को तैयार करने से लेकर टेस्ट के दिन के इंतजामों तक सभी जरूरी जानकारी देते हैं। पहले मॉड्यूल में परीक्षा की निष्पक्षता पर खास ध्यान दिया गया है, जबकि बाकी 3 मॉड्यूल में अधिकारियों को सुरक्षा के नियमों, टेस्ट के दिन की निगरानी और परीक्षा के बाद किए जाने वाले कामों के बारे में बताया गया है। इसमें तुरंत जानकारी पाने के लिए एक रेफेरेंस गाइड भी शामिल है। अधिकारी अपनी सुविधानुसार यह ट्रेनिंग पूरी करके सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, जिससे सबसे अहम समय पर सभी एक ही ढंग से काम कर सकें।