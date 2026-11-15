JEE मेन 2027: अब तक 1.92 लाख छात्रों ने नहीं भरा शुल्क, 22 नवंबर आखिरी तारीख

इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक जरूरी जानकारी है। NTA ने JEE Main 2027 के पहले सेशन के लिए सामान्य शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर तय कर दी है।

जानकारी के अनुसार, कुल 7 लाख 86 हजार 687 छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें से 1 लाख 92 हजार 428 छात्रों ने अब तक शुल्क नहीं भरा है। अगर आपने भी अभी तक फीस जमा नहीं की है, तो यह आपके लिए आखिरी मौका है।

याद रखिए, सिर्फ उन्हीं छात्रों को कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, जो अपना शुल्क भर चुके होंगे। इसके बाद ही वे आधिकारिक तौर पर परीक्षा में शामिल हो पाएंगे।