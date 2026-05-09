भारत को मिले नए CDS: जानिए कौन हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम

वरिष्ठ सैन्य भूमिकाओं वाले पुरस्कृत अनुभवी

सेना में 40 साल से भी ज्यादा का अनुभव रखने वाले सुब्रमण्यम ने असम और भारत की सीमाओं पर कई बड़े अभियानों की कमान संभाली है। उन्होंने सेना उप प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार जैसे अहम पदों पर भी अपनी सेवाएं दी हैं।

वे नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर डिग्री ली है और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज में पढ़ाई की है। अपनी बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है।