दिल्ली हाई कोर्ट बोला- CJP के आशुतोष और सौरव जेन-जी नहीं, दोनों ने बॉन्ड शर्तें तोड़ीं

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों की उम्र पूछी, जिस पर उनके वकील ने कहा कि आशुतोष की उम्र 31 साल है और सौरभ 27 साल के हैं।

इसके बाद कोर्ट ने कहा, "वे जेन-जी नहीं हैं। संगठन का उद्देश्य क्या है और याचिकाकर्ताओं का उससे क्या संबंध है। आप जुलाई में छात्रों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अब आप किसी और मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे किसी और मुद्दे पर करेंगे। यह सवाल तो उठेगा ही?"