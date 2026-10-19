दिल्ली पुलिस ने सौरभ दास और आशुतोष रांका की हिरासत मांगी

CJP के सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत 2 दिन बढ़ाई गई

लेखन गजेंद्र 07:08 pm Oct 19, 202607:08 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत 2 दिन बढ़ा दी है। दोनों अभी तिहाड़ जेल में हैं। सोमवार को उनकी 5 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस का कहना है कि रिहा होने के बाद ये दोनों 'शांति और व्यवस्था' को भंग करेंगे।