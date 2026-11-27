उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री पर गैर जमानती वारंट, 20 साल पुराने मामले में कसा शिकंजा
लेखन Manoj Panchal
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल, एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह मामला साल 2003 से जुड़ा है। तब सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने बलिया कोतवाली थाने में पुलिस के काम में रुकावट डाली और वहां के एक अधिकारी को धमकी भी दी थी।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।
अभियोजन ने वारंट को 2003 की कार्यवाही से जोड़ा
दिसंबर 2003 में तत्कालीन थानेदार सर्वजीत शाही ने दयाशंकर सिंह और भाजपा MLC रविशंकर सिंह (जो पप्पू के नाम से भी जाने जाते हैं) पर दुर्व्यवहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था। उस वक्त इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था।
अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह नया वारंट उसी पुरानी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।