उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल, एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह मामला साल 2003 से जुड़ा है। तब सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने बलिया कोतवाली थाने में पुलिस के काम में रुकावट डाली और वहां के एक अधिकारी को धमकी भी दी थी।

अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है।