नोएडा हिंसा पर पुलिस का खुलासा, कर्मचारियों को भड़का रहे थे पाकिस्तान से संचालित X हैंडल

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश देश के नोएडा में पिछले दिनों हुए कर्मचारियों के हिंसक आंदोलन में पाकिस्तानी साजिश की पुष्टि हुई है। यह दावा गुरुवार को नोएडा पुलिस ने किया। नोएडा पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रारंभिक जांच को देखते हुए कह सकते हैं कि घटना एक सोची-समझी साजिश थी और हिंसा को पाकिस्तान के एक्स हैंडल्स ने भड़काया था। उन्होंने मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की बात कही है।

साजिश कौन चला रहा थे ये एक्स अकाउंट? पुलिस आयुक्त ने बताया कि 13 अप्रैल को हिंसक प्रदर्शन शांत कराने के बाद जांच में 2 एक्स अकाउंट के जरिए भ्रामक सूचनाओं के साझा होने की जानकारी मिली। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान मजदूर ये एक्स पोस्ट देख रहे थे, जिसकी प्राथमिकी सेक्टर-20 में दर्ज की गई है। आयुक्त ने बताया कि दोनों एक्स अकाउंट पाकिस्तान से VPN के जरिए चल रहे थे। इनको कौन चला रहा था, इसका पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है।

साजिश तीन लोगों की साजिश भी सामने आई पुलिस आयुक्त ने बताया कि हिंसा को मनीषा चौहान, रूपेश राय और आदित्य आनंद ने भड़काने की कोशिश की थी। रूपेश 2018 और आदित्य 2020 से देश में घूमकर हर विरोध-प्रदर्शन में मौजूद हो रहे थे। रूपेश ऑटो चालक और आदित्य बेरोजगार है। उन्होंने बताया कि 9-10 अप्रैल को QR कोड भेजकर व्हाट्सऐप ग्रुप बनाए गए और रोड जाम करने के लिए उकसाया। 11 अप्रैल को शांतिपूर्ण समझौते के बाद उन्होंने उत्तेजित भाषण से मजदूरों को भड़काने की कोशिश की।

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