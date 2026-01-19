सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद नोएडा प्राधिकरण के CEO हटाए गए, SIT करेगी जांच

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में SIT जांच गठित

लेखन गजेंद्र 07:47 pm Jan 19, 202607:47 pm

क्या है खबर?

ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता (27) की बेसमेंट के गड्ढे में डूबकर हुई मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) डॉ लोकेश एम को पद से हटा दिया है और प्रतीक्षा सूची में डाला है। सरकार ने मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का भी गठन किया है, जो 5 दिन में रिपोर्ट देगी।