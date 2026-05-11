नोएडा में हड़कंप: पिज्जा आटे पर थूकने के आरोप में मालिक गिरफ्तार
नोएडा में एक पिज्जा सेंटर के मालिक को एक वायरल वीडियो के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में उसे पिज्जा का आटा गूंथते समय उस पर थूकते हुए दिखाया गया है। यह वीडियो चाकौर गांव के 'पिज्जा हंट' के मालिक मुजम्मिल का बताया जा रहा है और वीडियो सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लोगों ने खाने-पीने की जगहों पर सफाई को लेकर गंभीर चिंता जताई।
मुजम्मिल ने थूकने से इनकार किया
हिंदू रक्षा दल ने इस CCTV फुटेज को सामने लाया और दावा किया कि मुजम्मिल ने यह हरकत दो बार की। इसके बाद उन्होंने मुजम्मिल का सामना किया और उसे पुलिस को सौंप दिया। मुजम्मिल ने अपनी सफाई में कहा कि वह पिज्जा के आटे पर थूक नहीं रहा था, बल्कि उस पर लगा अतिरिक्त मैदा झाड़ रहा था। पुलिस ने बताया कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक मुजम्मिल पर कोई औपचारिक आरोप तय नहीं किए गए हैं। इस पूरे मामले से स्थानीय खाने-पीने की दुकानों में सफाई और भोजन की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है।