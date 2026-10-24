नोएडा के सेक्टर-125 स्थित मिनी चौपाटी में आग लगने से युवक की मौत

नोएडा: सेक्टर 125 में कई दुकानों में लगी भीषण आग, एक युवक की मौत

लेखन आबिद खान 05:23 pm Oct 24, 202605:23 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर-125 स्थित मिनी चौपाटी में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि एक इमारत में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि हुई है, जबकि कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत बचाव कार्य शुरू किया।