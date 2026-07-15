नोएडा हवाई अड्डे ने सबको चौंकाया, 40 प्रतिशत यात्री सिर्फ दूसरी जगहों की उड़ान लेने के लिए पहुंचे

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NIA) ने अपना पहला महीना पूरा कर लिया है और अब इसकी गतिविधियों में तेजी आने लगी है। यहां साप्ताहिक उड़ानों की संख्या 86 से बढ़कर 224 हो गई है, जिससे अब यह हवाई अड्डा 15 शहरों से जुड़ गया है। यात्रियों की संख्या भी लगभग दोगुनी हो गई है। शुरुआती दिन जहां 1,427 यात्री थे, वहीं 13 जुलाई तक यह आंकड़ा 2,797 तक पहुंच गया। कुल मिलाकर, 36,000 से ज्यादा यात्रियों ने यहां से सफर किया है। इनमें से करीब 40 प्रतिशत यात्री ऐसे थे जो यहां से आगे की यात्रा के लिए दूसरी फ्लाइट ले रहे थे। यह आंकड़ा बताता है कि NIA भविष्य में एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट हब के तौर पर उभर सकता है।