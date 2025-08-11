LOADING...
बिहार में अब बिल्ली के नाम पर जारी हुआ निवास प्रमाणपत्र (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार में कुत्ते के बाद अब 'कैट कुमार' का आवास प्रमाणपत्र जारी, बिल्ली की तस्वीर लगी

लेखन गजेंद्र
Aug 11, 2025
12:13 pm
क्या है खबर?

बिहार में अजोबीगरीब आवास प्रमाणपत्र बनने पर रोक नहीं लग रही है। अब रोहतास जिले में एक बिल्ली के नाम और तस्वीर के साथ आवास प्रमाणपत्र जारी हुआ है। नासरीगंज अंचल कार्यालय में बिल्ली के नाम का आवेदन देने के बाद, उसका प्रमाणपत्र जारी हुआ है। इसमें आवेदक का नाम 'कैट कुमार', पिता का नाम 'कैटी बॉस' और माता का नाम 'कटिया कुमारी' लिखा है। आवेदक का गांव आतिमीगंज बताया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल भी है।

कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए

मामला सामने आने के बाद रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद नासरीगंज के राजस्व पदाधिकारी कौशल पटेल ने नासरीगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने खुद भी विभागीय स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आवेदन करने वाले का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ट्रैक्टर, डॉग बाबू और कौआ के नाम का भी प्रमाणपत्र बना है।

ट्विटर पोस्ट

बिहार में जारी बिल्ली का आवास प्रमाणपत्र