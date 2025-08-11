बिहार में अब बिल्ली के नाम पर जारी हुआ निवास प्रमाणपत्र (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार में कुत्ते के बाद अब 'कैट कुमार' का आवास प्रमाणपत्र जारी, बिल्ली की तस्वीर लगी

लेखन गजेंद्र 12:13 pm Aug 11, 202512:13 pm

क्या है खबर?

बिहार में अजोबीगरीब आवास प्रमाणपत्र बनने पर रोक नहीं लग रही है। अब रोहतास जिले में एक बिल्ली के नाम और तस्वीर के साथ आवास प्रमाणपत्र जारी हुआ है। नासरीगंज अंचल कार्यालय में बिल्ली के नाम का आवेदन देने के बाद, उसका प्रमाणपत्र जारी हुआ है। इसमें आवेदक का नाम 'कैट कुमार', पिता का नाम 'कैटी बॉस' और माता का नाम 'कटिया कुमारी' लिखा है। आवेदक का गांव आतिमीगंज बताया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल भी है।