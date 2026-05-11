जेवर हवाई अड्डे से पहले नोएडा का कायापलट, 10-लेन कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड से सफर होगा सुपरफास्ट देश May 11, 2026

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जल्द शुरू होने वाले जेवर हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़े बदलाव आने वाले हैं। नोएडा अथॉरिटी ने 15 जून, 2026 को हवाई अड्डे के चालू होने से पहले ही यमुना नदी के किनारे 10 लेन का एक कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। इस कॉरिडोर से ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। यह नई सड़क नोएडा के सेक्टर 94 को ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव से जोड़ेगी और बाद में यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगी।