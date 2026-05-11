जेवर हवाई अड्डे से पहले नोएडा का कायापलट, 10-लेन कॉरिडोर और एलिवेटेड रोड से सफर होगा सुपरफास्ट
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जल्द शुरू होने वाले जेवर हवाई अड्डे के बीच यात्रा करने वालों के लिए बड़े बदलाव आने वाले हैं। नोएडा अथॉरिटी ने 15 जून, 2026 को हवाई अड्डे के चालू होने से पहले ही यमुना नदी के किनारे 10 लेन का एक कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। इस कॉरिडोर से ट्रैफिक जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी। यह नई सड़क नोएडा के सेक्टर 94 को ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव से जोड़ेगी और बाद में यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगी।
दिसंबर 2027 तक तैयार होगा चिल्ला एलिवेटेड रोड
अभी की 4-लेन वाली सड़क को बढ़ाकर 10 लेन का किया जाएगा, लेकिन यह तो इस बड़े अपग्रेड का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके साथ ही, मयूर विहार को महामाया फ्लाईओवर से जोड़ने वाली एक नई चिल्ला एलिवेटेड रोड भी बन रही है, जिसके दिसंबर 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, महामाया फ्लाईओवर से सीधे ओखला बर्ड सेंक्चुअरी मेट्रो स्टेशन तक एक और एलिवेटेड लिंक भी बनेगा। इससे एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को बाईपास किया जा सकेगा।