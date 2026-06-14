नोएडा में भीषण हादसा: बेकाबू होकर पलटी बस, 12 यात्री घायल
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शनिवार तड़के फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही एक बस नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास पलट गई, जिससे करीब 12 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब ड्राइवर बस से नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर से टकरा गई। इस वजह से कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया।
पुलिस और स्थानीय लोगों ने यात्रियों को निकाला
चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के बाद वहां काफी अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों ने फौरन मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया। पुलिस ने तुरंत दुर्घटनाग्रस्त बस को रास्ते से हटाकर यातायात को दोबारा सामान्य कराया। अब पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है।