नोएडा में भीषण हादसा: बेकाबू होकर पलटी बस, 12 यात्री घायल

पुलिस और स्थानीय लोगों ने यात्रियों को निकाला

चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के बाद वहां काफी अफरा-तफरी का माहौल था, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों ने फौरन मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया। पुलिस ने तुरंत दुर्घटनाग्रस्त बस को रास्ते से हटाकर यातायात को दोबारा सामान्य कराया। अब पुलिस यह पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है।