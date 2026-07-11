आ रहा सदी का सबसे ताकतवर अल नीनो, भारत के मानसून पर बड़ा संकट देश Jul 11, 2026

अल नीनो, प्रशांत महासागर में पानी गर्म होने वाली एक मौसमी घटना, फिर से सक्रिय हो गया है और इसका असर अब और बढ़ता जा रहा है। NOAA का अनुमान है कि 81 प्रतिशत संभावना है कि यह इस साल के आखिर तक बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। ऐसे में, यह 1950 के दशक के बाद सबसे मजबूत अल नीनो साबित हो सकता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अल नीनो दुनियाभर के मौसम का मिजाज बदल सकता है। इसके कारण कई इलाकों में सूखा, लू और बारिश की कमी जैसे हालात बन सकते हैं।