दिल्ली-NCR में प्रदूषण के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, अब बिना PUC नहीं मिलेगा ईंधन

आने वाली 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत ऐसे पेट्रोल और डीजल वाहन, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते, वे शहर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, सोनीपत और गाजियाबाद जैसे इलाकों में अगर कोई पुराना BS-III पेट्रोल या BS-IV डीजल वाहन नियम तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा। दिल्ली के बाहर के BS-IV डीजल और हल्के व मध्यम मालवाहक वाहनों के लिए अब प्रवेश सीमाएं और भी सख्त कर दी गई हैं।