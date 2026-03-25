घर के पास PNG है तो 3 महीने में लें कनेक्शन, वरना बंद होगा LPG सिलेंडर

आदेश नए आदेश में क्या कहा गया है? इंडिया टुडे के मुताबिक, नए आदेश में स्पष्ट है कि जब कोई अधिकृत संस्था किसी परिवार को सूचित कर दे कि उसके पास PNG उपलब्ध है, तो सिलेंडर से PNG पर स्विच करना अब वैकल्पिक नहीं रहेगा। आदेश के मुताबिक, "पते पर LPG आपूर्ति सूचना की तारीख से 3 महीने बाद बंद कर दी जाएगी।" हालांकि, इसमें राहत ये है कि LPG आपूर्ति तभी जारी रहेगी जब PNG कनेक्शन देना तकनीकी रूप से असंभव हो, और आपूर्तिकर्ता अनापत्ति प्रमाणपत्र दे।

कनेक्शन सरकार बढ़ाना चाहती है PNG कनेक्शन, अभी तक सिर्फ डेढ़ करोड़ ग्राहक पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में अभी 1.62 करोड़ से अधिक PNG कनेक्शन हैं, जिनकी संख्या बढ़ाने पर सरकार का जोर है। गैस किल्लत होने के बाद से रोजाना 5 से 7,000 नए कनेक्शन देशभर में दिए जा रहे हैं। आवेदन करने वालों की भी संख्या बढ़ी है। बताया जा रहा है कि देश में करीब 60 लाख से अधिक घर ऐसे हैं, जहां PNG कनेक्शन आसानी से दिया जा सकता है।

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