आपातकालीन द्वार नहीं, लगेज में ज्वलनशील पदार्थ; यमुना एक्सप्रेसवे पर बस कैसे बनी आग का गोला?

ये भी सामने आया है कि बस पर पहले से 19 चालान दर्ज थे। इन चालानों की कुल राशि 1,07,632 रुपये है।

इनमें सबसे ज्यादा 7 चालान तेज गति से जुड़े हैं। 4 चालान बस को खतरनाक स्थिति में खड़ा करने या गलत तरीके से पार्किंग से जुड़े बताए गए हैं।

2 चालान पंजीयन कार्ड से संबंधित उल्लंघन के हैं।

बस पर परमिट की शर्तों के उल्लंघन से जुड़े कई मामले भी दर्ज हैं।