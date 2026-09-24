यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग, 9 की मौत

यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी आग; 9 की मौत, कई ने कूदकर जान बचाई

लेखन गजेंद्र 09:00 am Sep 24, 202609:00 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुधवार देर रात एक चलती स्लीपर बस में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हुई है। हादसा जेवर हवाई अड्डे के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ है। हादसे के दौरान कुछ यात्रियों ने जान बचाने के लिए चलती बस से छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि घटना के समय बस दिल्ली से महोबा जा रही थी तभी हादसा हुआ। अभी हादसे के कारणों का पता नहीं चला है।