NEET PG 2026: NMC ने जारी की 50,000 से ज्यादा सीटें, कॉलेजों को दी ये चेतावनी

सभी कॉलेजों और संबंधित पक्षों को इस जारी की गई सीट संख्या का ही पालन करना होगा। अगर उन्हें इसमें कोई गड़बड़ी, गलती, छूट या विसंगति दिखती है, तो वे इसकी जांच और स्पष्टीकरण के लिए MARB के अध्यक्ष या निदेशक को तुरंत सूचित करें।

अगर कोई कॉलेज तय संख्या से ज्यादा सीटों पर दाखिला लेता है, तो उस पर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। उम्मीदवार nmc.org.in पर जाकर आसानी से सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर सकते हैं।

हालांकि अभी काउंसलिंग की तारीखें सामने नहीं आई हैं, फिर भी याद रखें कि NEET PG परीक्षा 30 अगस्त को हुई थी और इसके नतीजे 24 सितंबर को घोषित किए गए थे। आंसर-की 1 अक्टूबर से जारी होने की उम्मीद है।