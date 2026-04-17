तमिलनाडु: NLU में कुलपति का 'शॉर्ट्स' फरमान, छात्र भड़के; 'नैतिक पुलिसिंग' बताकर किया विरोध

नागराज बयान पर अड़े, माफी मांगने से किया इनकार

नागराज ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि शालीन पहनावा भी एक ज़रूरी बात है और इससे संस्थान की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे सिर्फ उच्चाधिकारियों को ही जवाबदेह हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है। 2016 में, जब वह एन एल एस आई यू बेंगलुरु के कुलपति थे, तब भी उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर ऐसे ही बयान दिए थे, जिस पर छात्रों ने कड़ी आपत्ति जताई थी।