तमिलनाडु: NLU में कुलपति का 'शॉर्ट्स' फरमान, छात्र भड़के; 'नैतिक पुलिसिंग' बताकर किया विरोध
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित NLU के छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। यह सब कुलपति वी नागराज के एक बयान के बाद हुआ है। उन्होंने महिला छात्रों को शॉर्ट्स न पहनने की सलाह दी थी।
कुलपति का कहना था कि ऐसे कपड़े "यौन उत्पीड़न को न्योता देते हैं" और दूसरों का ध्यान भी भटकाते हैं। नागराज ने अपनी इस सलाह को 'पिता जैसी सलाह' बताया, लेकिन कई छात्रों को यह नैतिक पुलिसिंग जैसा लगा है और वे इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।
नागराज बयान पर अड़े, माफी मांगने से किया इनकार
नागराज ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि शालीन पहनावा भी एक ज़रूरी बात है और इससे संस्थान की प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे सिर्फ उच्चाधिकारियों को ही जवाबदेह हैं। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है। 2016 में, जब वह एन एल एस आई यू बेंगलुरु के कुलपति थे, तब भी उन्होंने महिलाओं के पहनावे पर ऐसे ही बयान दिए थे, जिस पर छात्रों ने कड़ी आपत्ति जताई थी।