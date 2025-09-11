देश में 80 प्रतिशत मॉल की ढुलाई सड़क मार्ग से

देश में 80 प्रतिशत माल ढुलाई सड़क से, जल्द कम होंगी लॉजिस्टिक लागत; क्या मिलेगा फायदा?

लेखन गजेंद्र 05:17 pm Sep 11, 202505:17 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि भारत में सड़कों के बेहतर होने से माल ढुलाई सड़क मार्ग से ज्यादा हो रही है और आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक लागत भी कम होंगी। दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के 65वें वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने यह बात KPMG रिपोर्ट के आधार पर बताई। उन्होंने कहा कि अब रेल और अन्य यातायात साधनों से माल ढुलाई काफी कम हो गई है।