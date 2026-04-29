भारत में पेट्रोल-डीजल वाहनों का कोई भविष्य नहीं- नितिन गडकरी

भारत हाइड्रोजन, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहा है

गडकरी का कहना है कि यह कदम प्रदूषण को कम करने और तेल के आयात पर हमारी निर्भरता घटाने के लिए उठाया गया है। सरकार हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों और बसों पर भी खास ध्यान दे रही है।

टाटा मोटर्स जैसी कुछ कंपनियां पहले ही चुनिंदा रूटों पर इन बसों का ट्रायल कर रही हैं। इथेनॉल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है; इसके लिए फ्लेक्स-फ्यूल कारों पर काम चल रहा है और बसों के लिए नए सुरक्षा जांच नियम भी लागू कर दिए गए हैं। गडकरी को उम्मीद है कि अगले तीन सालों में इलेक्ट्रिक बसों की मांग बढ़कर 1.5 लाख तक पहुंच जाएगी, इसलिए इंडस्ट्री को इसकी पूरी तैयारी करनी होगी।