गडकरी का ऐलान: एक्सप्रेसवे पर स्पीड में गाड़ी चलाने पर नहीं कटेगा चालान

गडकरी ने हाईवे ठेकेदारों को खराब रखरखाव को लेकर सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर काम के मानक पूरे नहीं हुए, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल है।

उन्होंने लोगों से खराब सड़कों की शिकायत सोशल मीडिया पर करने को कहा। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में एथनॉल ईंधन को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने देश में ही ज्यादा टनल-बोरिंग मशीन बनाने पर भी जोर दिया, खासकर तब, जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है और आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।