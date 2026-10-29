गडकरी का ऐलान: एक्सप्रेसवे पर स्पीड में गाड़ी चलाने पर नहीं कटेगा चालान

गडकरी का ऐलान: एक्सप्रेसवे पर स्पीड में गाड़ी चलाने पर नहीं कटेगा चालान
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऐलान किया है कि एक्सप्रेसवे पर तय स्पीड लिमिट से 20 प्रतिशत ज्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाने पर आपका चालान नहीं कटेगा।
उनका मकसद स्पीड से जुड़े नियमों को ज्यादा व्यावहारिक बनाना है। इसमें AI-आधारित सिस्टम भी निगरानी में मदद करेंगे।
गडकरी ने हाल ही में हुए एक राजमार्ग सम्मेलन में यह बात कही। उनका कहना था कि चालान तभी काटा जाए जब ड्राइवर इस अतिरिक्त छूट से भी आगे निकल जाएं।
नितिन गडकरी ने ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी, एथनॉल का किया समर्थन
गडकरी ने हाईवे ठेकेदारों को खराब रखरखाव को लेकर सख्त चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर काम के मानक पूरे नहीं हुए, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करना भी शामिल है।
उन्होंने लोगों से खराब सड़कों की शिकायत सोशल मीडिया पर करने को कहा। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।
इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में एथनॉल ईंधन को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन किया। उन्होंने देश में ही ज्यादा टनल-बोरिंग मशीन बनाने पर भी जोर दिया, खासकर तब, जब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है और आयात पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।