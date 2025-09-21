नितिन गडकरी ने जाति और आरक्षण पर दिया चौंकाने वाला बयान

नितिन गडकरी ने ब्राह्मण और आरक्षण पर दिया बड़ा बयान, कहा- जाति में विश्वास नहीं

लेखन भारत शर्मा 03:07 pm Sep 21, 202503:07 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में जाति और आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह जाति में विश्वास नहीं रखते हैं। कोई भी इंसान जाति, धर्म या भाषा के कारण नहीं, बल्कि अपने गुणों से महान होता है। उन्होंने कहा ब्राह्मण समुदाय का सदस्य होने के नाते ईश्वर ने उन पर सबसे बड़ा उपकार यह है कि उनके समुदाय को जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलता।