नितिन गडकरी ने ब्राह्मण और आरक्षण पर दिया बड़ा बयान, कहा- जाति में विश्वास नहीं

नितिन गडकरी ने ब्राह्मण और आरक्षण पर दिया बड़ा बयान, कहा- जाति में विश्वास नहीं
क्या है खबर?
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में जाति और आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह जाति में विश्वास नहीं रखते हैं। कोई भी इंसान जाति, धर्म या भाषा के कारण नहीं, बल्कि अपने गुणों से महान होता है। उन्होंने कहा ब्राह्मण समुदाय का सदस्य होने के नाते ईश्वर ने उन पर सबसे बड़ा उपकार यह है कि उनके समुदाय को जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलता।
बयान
गडकरी ने संबोधन में क्या कहा?
गडकरी ने हल्बा समाज महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा, "महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय का ज्यादा महत्व या प्रभुत्व नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वहां दुबे, मिश्रा और त्रिपाठी काफी प्रभावशाली हैं।" उन्होंने कहा, "मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि मैं जाति और पंथ को नहीं मानता। कोई भी इंसान जाति, धर्म या भाषा के कारण श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ होता है।"
आरक्षण
आरक्षण पर क्या बोले गडकरी?
गडकरी ने आरक्षण पर कहा, "मैं अक्सर मजाक करता हूं कि ब्राह्मण समुदाय से होने के नाते भगवान ने मुझ पर सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि मुझे आरक्षण नहीं दिया गया। मैं इसके लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देता हूं।" गडकरी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र में आरक्षण और कोटा को लेकर नए सिरे से आंदोलन चल रहा है। हाल ही में मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण को लेकर अनशन किया था।