अब टोल पर रुकने का झंझट खत्म, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आएंगे बैरियर-फ्री टोल

सरकार देश के सभी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा को ऐसे बैरियर-फ्री जोन में बदलने की तैयारी कर रही है जहां वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन और मल्टी-लेन फ्री-फ्लो टोलिंग जैसी तकनीकें, जो मुंबई में पहले से ही इस्तेमाल हो रही हैं, इनके इस्तेमाल से परिचालन लागत 12 से घटकर सिर्फ 2 से 3 प्रतिशत तक रह गई है।

इस साल दिसंबर के आखिर तक, 70 प्रतिशत से ज्यादा टोल प्लाजा बैरियर-फ्री हो जाएंगे, जिससे हर साल वाहन चालकों के 5,250 करोड़ रुपये से ज्यादा के ईंधन की बचत होगी और पूरे भारत में सड़क यात्राएं कहीं ज्यादा एफिशिएंट बनेंगी।