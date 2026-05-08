नीति आयोग रिपोर्ट का चौंकाने वाला खुलासा, लाखों स्कूलों में बिजली-शौचालय नहीं

शिक्षकों की कमी और शिक्षा पर कम खर्च

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इनमें से ज्यादातर स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं। अकेले बिहार में ही शिक्षकों के 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।

गणित की परीक्षाओं में केवल 2 प्रतिशत शिक्षक ही अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, वहीं शिक्षकों का 14 प्रतिशत समय पढ़ाई के बजाय दूसरे गैर-शैक्षणिक कामों में लग जाता है।

भारत अपनी GDP का केवल 4.6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करता है, जो विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। शिक्षा पर यह कम खर्च पूरे देश के छात्रों की तरक्की की रफ्तार को धीमा कर सकता है।