नीता अंबानी ने अपने जन्मदिन पर कर्जत में की नई परियोजना की शुरुआत, 5,000 जरूरतमंदों को मिलेगा सहारा
नीता अंबानी ने अपने जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र के कर्जत में एक बड़े नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसके तहत 100 एकड़ में एक बड़ा कैंपस बनाया जाएगा, जिसमें 5,000 से अधिक अनाथ बच्चे, बुजुर्ग और विकास संबंधी दिव्यांगता लोगों को सहारा मिलेगा। 'नीता मुकेश अंबानी अनंत आश्रय' नाम की यह पहल रिलायंस फाउंडेशन के उस बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके जरिए कमजोर तबके के लोगों के लिए सुरक्षित ठिकाने और बेहतर जीवन बनाना है।
अंबानी परिवार नींव रखने के कार्यक्रम में शामिल हुआ
इस खास टाउनशिप की नींव रखने के कार्यक्रम में अंबानी परिवार भी मौजूद था। इस टाउनशिप में 8 रिहायशी गांव (हर एक का नाम भारतीय नदी के नाम पर होगा) बनेंगे। यहां छोटे, परिवार-शैली के घर बनाए जाएंगे, जिससे समुदाय जैसा माहौल बन सके। साथ ही एक खास हॉस्पिटल भी होगा जहां मेडिकल और डेंटल देखभाल की सुविधा मिलेगी। इस योजना में स्कूल, थेरेपी सेंटर, बगीचे और स्पोर्ट्स सुविधाएं भी होंगी। यहां तक कि आउटरीच प्रोग्राम और मोबाइल क्लीनिक की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि निवासी और आस-पास के समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसर एक ही छत के नीचे मिल सकें।