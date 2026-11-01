नीता अंबानी ने अपने जन्मदिन पर कर्जत में की नई परियोजना की शुरुआत, 5,000 जरूरतमंदों को मिलेगा सहारा

इस खास टाउनशिप की नींव रखने के कार्यक्रम में अंबानी परिवार भी मौजूद था। इस टाउनशिप में 8 रिहायशी गांव (हर एक का नाम भारतीय नदी के नाम पर होगा) बनेंगे। यहां छोटे, परिवार-शैली के घर बनाए जाएंगे, जिससे समुदाय जैसा माहौल बन सके। साथ ही एक खास हॉस्पिटल भी होगा जहां मेडिकल और डेंटल देखभाल की सुविधा मिलेगी। इस योजना में स्कूल, थेरेपी सेंटर, बगीचे और स्पोर्ट्स सुविधाएं भी होंगी। यहां तक कि आउटरीच प्रोग्राम और मोबाइल क्लीनिक की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि निवासी और आस-पास के समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के अवसर एक ही छत के नीचे मिल सकें।