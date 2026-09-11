निर्मला सीतारमण का AI पर बड़ा अलर्ट: साइबर हमलों और चुनावी गड़बड़ी के खतरे पर RBI से मंथन!
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की तेजी से बढ़ती दुनिया पर बात की और कुछ बड़ी चिंताएं जताईं। उन्होंने चेतावनी दी कि एजेंटिक AI सिस्टम और लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) जैसे आधुनिक AI टूल्स का गलत इस्तेमाल साइबर हमलों या चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के लिए किया जा सकता है। मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से इस बारे में बात की है कि क्या एक हल्का नियामक तरीका इन खतरों को संभाल सकता है, ताकि फिनटेक सेक्टर में नए प्रयोगों को रोका न जाए।
सीतारमण ने 2047 के विजन का श्रेय युवाओं को दिया
सीतारमण ने भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का श्रेय युवाओं को जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2047 के लिए भारत के बड़े सपनों को पूरा करने में युवाओं की ऊर्जा बहुत जरूरी है। उन्होंने सभी से कहा कि वे समझें कि देश का गतिशील कार्यबल कैसे इसके भविष्य को आकार दे रहा है।