'अल नीनो' के बावजूद नहीं होगी खाने की किल्लत, खाद सब्सिडी भी जारी: सरकार का बड़ा वादा
इस साल अल नीनो के कारण मानसून चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है। इसके बावजूद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि खाने की चीजों की किल्लत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के पास बफर स्टॉक काफी मजबूत है। माइंडमाइन समिट 2026 में उन्होंने बताया कि खरीफ की फसलें तो सुरक्षित हैं, लेकिन किसानों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में, रबी सीजन में खाद के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत पड़ेगी।
शिवराज सिंह चौहान ने खाद सब्सिडी जारी रखने का वादा किया
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया है कि यूरिया और DAP जैसी मुख्य खादें सब्सिडी पर मिलती रहेंगी, भले ही सरकार पर इसका वित्तीय बोझ बढ़ रहा हो। इस पर सीतारमण ने बताया कि बढ़ती मांग और आयात पर निर्भरता के कारण हालात थोड़े पेचीदा हो गए हैं। हालांकि, उनका मानना है कि भारत का बढ़ता घरेलू बाजार बाहरी झटकों के असर को काफी हद तक कम कर देता है, भले ही बाहरी कारकों से चुनौतियाँ बनी रहें।