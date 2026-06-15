'अल नीनो' के बावजूद नहीं होगी खाने की किल्लत, खाद सब्सिडी भी जारी: सरकार का बड़ा वादा देश Jun 15, 2026

इस साल अल नीनो के कारण मानसून चुनौतीपूर्ण रहने की आशंका है। इसके बावजूद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि खाने की चीजों की किल्लत को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के पास बफर स्टॉक काफी मजबूत है। माइंडमाइन समिट 2026 में उन्होंने बताया कि खरीफ की फसलें तो सुरक्षित हैं, लेकिन किसानों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में, रबी सीजन में खाद के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत पड़ेगी।