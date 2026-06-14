केरलम में निपाह की दस्तक, कोझिकोड में मिला नया मामला

निपाह के लिए कोई आधिकारिक इलाज या टीका नहीं

निपाह वायरस को WHO ने अपनी प्राथमिकता सूची में रखा है क्योंकि यह जानलेवा है और अभी तक इसके लिए कोई भी मान्यता प्राप्त इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। यह आमतौर पर जानवरों, खासकर फल खाने वाले चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है, लेकिन दूषित भोजन या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। केरल में 2018 से अब तक निपाह के कई मामले सामने आ चुके हैं, खासकर उन इलाकों में जहां फल चमगादड़ों की संख्या अधिक है। इस वजह से इस नए मामले की निगरानी और भी जरूरी हो जाती है।