असम की सख्ती का असर? BGB ने 9 बांग्लादेशियों को लेने से किया इनकार, सीमा पर बढ़ा तनाव
असम-बांग्लादेश सीमा पर 9 बांग्लादेशी नागरिक नो-मैन्स लैंड में फंस गए हैं, क्योंकि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) उन्हें वापस लेने को तैयार नहीं है। हालांकि, उनमें से एक ने वीडियो पर खुद कबूल किया है कि वे बांग्लादेश के ही रहने वाले हैं और काम की तलाश में भारत आए थे। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और BGB के बीच हाल ही में हुई एक बैठक में भी इस मसले का कोई हल नहीं निकल पाया। फिलहाल, ये 9 लोग वहीं फंसे हुए हैं और उनका भविष्य अधर में लटका है।
BSF और असम पुलिस ने 21 घुसपैठियों को रोका
यह गतिरोध ऐसे समय में सामने आया है, जब असम अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर रहा है। पिछले हफ्ते ही BSF और असम पुलिस ने 21 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था, जिसकी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया था कि असम को घुसपैठ से पूरी तरह मुक्त रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बीच, बॉर्डर पर फंसे इन 9 लोगों का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष आज इस मुद्दे पर और बातचीत करने वाले हैं।