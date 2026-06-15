असम की सख्ती का असर? BGB ने 9 बांग्लादेशियों को लेने से किया इनकार, सीमा पर बढ़ा तनाव

BSF और असम पुलिस ने 21 घुसपैठियों को रोका

यह गतिरोध ऐसे समय में सामने आया है, जब असम अवैध घुसपैठ के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर रहा है। पिछले हफ्ते ही BSF और असम पुलिस ने 21 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा था, जिसकी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया था कि असम को घुसपैठ से पूरी तरह मुक्त रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस बीच, बॉर्डर पर फंसे इन 9 लोगों का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि दोनों पक्ष आज इस मुद्दे पर और बातचीत करने वाले हैं।