हिमाचल प्रदेश: पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंगों का डेरा, 4 की रिहाई पर अड़े
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हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे में 150 से ज़्यादा निहंगों ने डेरा जमा लिया है। वे अपने 4 साथियों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इन साथियों को 16 जून को उत्तराखंड में हुई एक झड़प के बाद पकड़ा गया था, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। निहंगों ने साफ कहा है कि जब तक उनके साथी आजाद नहीं हो जाते, वे इस जगह से नहीं हटेंगे।
निहंगों का पुलिस से टकराव
हेमकुंड साहिब की तरफ जाते हुए निहंगों का हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर पुलिस से टकराव हुआ। इस घटना के बाद तनाव बढ़ गया, हालांकि बातचीत से मामला शांत हुआ और निहंग 2 दिन के लिए प्रदर्शन रोकने पर सहमत हो गए। इससे पहले निहंगों ने एक और गुरुद्वारे को कुछ समय के लिए अपने कब्जे में ले लिया था और एक बुजुर्ग व्यक्ति को बंधक भी बना लिया था।