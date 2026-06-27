हिमाचल प्रदेश: पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंगों का डेरा, 4 की रिहाई पर अड़े देश Jun 27, 2026

हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गुरुद्वारे में 150 से ज़्यादा निहंगों ने डेरा जमा लिया है। वे अपने 4 साथियों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इन साथियों को 16 जून को उत्तराखंड में हुई एक झड़प के बाद पकड़ा गया था, जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। निहंगों ने साफ कहा है कि जब तक उनके साथी आजाद नहीं हो जाते, वे इस जगह से नहीं हटेंगे।