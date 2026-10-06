बुलेट ट्रेन के लिए साबरमती नदी पर 480 मीटर का विशाल पुल बनकर तैयार
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड (NHSRCL) ने साबरमती नदी पर 480 मीटर लंबा एक पुल बनाना पूरा कर लिया है।
यह पुल साबरमती और अहमदाबाद स्टेशनों के बीच बना है और इसकी ऊंचाई करीब 12 मंजिला इमारत जितनी है। इस पुल की डिजाइन बहुत खास है क्योंकि इसमें लंबे-लंबे स्पैन (एक पिलर से दूसरे पिलर तक की दूरी) हैं और नदी के तल में कम पिलर लगाए गए हैं। इससे नदी पर इसका असर बहुत कम पड़ेगा।
NHSRCL के इंजीनियरों ने 'बैलेंस्ड कैंटिलीवर' विधि का इस्तेमाल किया
पुल को बनाने के लिए NHSRCL के इंजीनियरों ने 'बैलेंस्ड कैंटिलीवर' विधि का सहारा लिया।
उन्होंने आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले मचान (स्कैफोल्डिंग) की जगह इस तरीके का इस्तेमाल किया, जिसमें पुल के हर हिस्से को धीरे-धीरे जोड़ा जाता है। इससे पुल और भी ज्यादा मजबूत बना है।
यह पुल इस हाई-स्पीड कॉरिडोर पर बनने वाले कुल 25 नदी पुलों में से एक है।
आपको बता दें कि गुजरात में ऐसे 18 पुल पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं।