बुलेट ट्रेन के लिए साबरमती नदी पर 480 मीटर का विशाल पुल बनकर तैयार

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड (NHSRCL) ने साबरमती नदी पर 480 मीटर लंबा एक पुल बनाना पूरा कर लिया है।

यह पुल साबरमती और अहमदाबाद स्टेशनों के बीच बना है और इसकी ऊंचाई करीब 12 मंजिला इमारत जितनी है। इस पुल की डिजाइन बहुत खास है क्योंकि इसमें लंबे-लंबे स्पैन (एक पिलर से दूसरे पिलर तक की दूरी) हैं और नदी के तल में कम पिलर लगाए गए हैं। इससे नदी पर इसका असर बहुत कम पड़ेगा।